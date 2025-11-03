وفد ليبي في بيروت يسعى لإطلاق سراح نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي

أحرز وفد ليبي في لبنان تقدما في المحادثات اليوم الاثنين، مع مسئولين قضائيين بشأن الإفراج المحتمل عن هانيبال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في السجون اللبنانية بدون محاكمة منذ عشر سنوات.

وعقد الوفد الليبي المكون من 5 أعضاء محادثات حول مصير هانيبال القذافي مع 3 مسئولين قضائيين كبار، من بينهم النائب العام جمال حجار، وفقاً لما أفاد به أربعة مسئولين قضائيين لبنانيين لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم تماشيا مع اللوائح والتعليمات.

واتهم هانيبال القذافي، المحتجز في لبنان منذ عام 2015، بحجب معلومات حول مصير رجل دين شيعي لبناني اختفى خلال رحلة إلى ليبيا عام 1978، رغم أن نجل الزعيم الراحل كان عمره أقل من 3 سنوات في ذلك الوقت.

وأمر قاض لبناني الشهر الماضي بالإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة قدرها 11 مليون دولار، لكن منعه من السفر خارج لبنان.

وقال محاموه إنه لا يملك ما يكفي لدفع هذا المبلغ، وطلبوا الإذن له بمغادرة البلاد.

وخلال الاجتماع مع الوفد الليبي اليوم الاثنين، وافق المسؤولون القضائيون اللبنانيون على العمل نحو خفض مبلغ الكفالة بشكل كبير ورفع الحظر على السفر، حسبما أفاد المسؤولون القضائيون الأربعة.

وأضاف المسئولون أن الوفد الليبي سلم أيضًا تقريرا مفصلا عن التحقيق في قضية رجل الدين المفقود، موسى الصدر.

وتقدمت ليبيا بطلب رسمي للإفراج عن هانيبال القذافي في عام 2023، بسبب تدهور حالته الصحية بعد إضرابه عن الطعام احتجاجاً على احتجازه بدون محاكمة.