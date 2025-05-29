الزمالك يُعلن إيقاف القيد بسبب مستحقات الفلسطيني ياسر حمد

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أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن قرار إيقاف القيد الذي صدر ضد النادي مجدداً في الساعات القليلة الماضية، بشأن مستحقات الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق السابق.

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك أن المبلغ المستحق لياسر حمد يقدر بمليون و700 ألف جنيه، وسيتم سداده اليوم الخميس لإنهاء أزمة إيقاف القيد.

وكان الزمالك سبق ونجح في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.