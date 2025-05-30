 وزير الدفاع الإسرائيلي لـ ماكرون: اعترافكم بدولة فلسطين مجرد ورق سيُلقى في سلة مهملات التاريخ - بوابة الشروق
الجمعة 30 مايو 2025 3:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الإسرائيلي لـ ماكرون: اعترافكم بدولة فلسطين مجرد ورق سيُلقى في سلة مهملات التاريخ

وكالات
نشر في: الجمعة 30 مايو 2025 - 3:03 م | آخر تحديث: الجمعة 30 مايو 2025 - 3:04 م

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، موجهًا حديثه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "ستعترفون بدولة فلسطينية على الورق، وسيتم إلقاء هذه الورقة في سلة مهملات التاريخ"، وذلك بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن الاعتراف بدولة فلسطينية "ليس مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي"، مشيرًا إلى وجود بعض الشروط الواجب توفرها قبل اتخاذ هذه الخطوة، وذلك قبيل مشاركته في مؤتمر تعقده الأمم المتحدة حول هذه المسألة في 18 يونيو المقبل.

وفي مؤتمر صحفي عقده في سنغافورة، أكد ماكرون أن على الأوروبيين "تشديد الموقف الجماعي" تجاه إسرائيل، "في حال لم تقدم رداً يرقى إلى مستوى الوضع الإنساني خلال الساعات أو الأيام المقبلة" في قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة سما الفلسطينية.

وأضاف ماكرون: "إذا لم يحدث ذلك، فعلى الاتحاد الأوروبي أن يطبق تنظيماته"، في إشارة إلى "ضرورة وضع حد لآليات تفترض احترام حقوق الإنسان، وهو ما لا يحدث اليوم، وفرض عقوبات"، لافتًا إلى أن هذا يشمل مراجعة اتفاق الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وإسرائيل.

وختم بقوله: "نعم، علينا تشديد موقفنا، لأن هذه ضرورة اليوم، لكن ما زال لديّ أمل في أن حكومة إسرائيل ستلين موقفها، وسيكون هناك أخيرًا استجابة إنسانية".

وتشارك فرنسا مع المملكة العربية السعودية في رئاسة مؤتمر دولي حول حل الدولتين، يُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 17 إلى 30 يونيو.

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