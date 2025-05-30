أصدرت النيابة العامة بمركز سمالوط، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قرارًا بالتصريح بدفن جثة شاب في العقد الثاني من عمره، توفي إثر حادث انقلاب دراجة نارية في إحدى قرى مركز سمالوط.

وكانت النيابة أمرت بندب الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة مركز سمالوط، لإجراء الكشف الطبي الظاهري على جثمان الشاب ميلاد ملاك فريد، البالغ من العمر 27 عامًا.

وبعد إجراء الكشف الطبي، قرر مفتش الصحة في تقريره أن الوفاة ناجمة عن نزيف داخلي بالبطن نتيجة حادث الدراجة النارية، مؤكدًا عدم وجود شبه جنائية في الحادث.

كان اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء أحمد الحيني، مساعد مدير الأمن للمرور والحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوصول جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي لشاب في العقد الثاني من عمره نتيجة حادث سير وقع بطريق المحيط في قرية منقطين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، والمقدم عبد الرحمن الغزاوي، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث، حيث تبين وقوع انقلاب دراجة نارية بطريق المحيط في زمام قرية منقطين بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن وفاة ميلاد ملاك (27 عامًا) ومقيم بعزبة أبو حنس.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.