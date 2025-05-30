ترامب: الصين انتهكت تماما اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الصين بانتهاك اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال: "انتهكت الصين تماماً اتفاقها مع الولايات المتحدة، وربما ليس هذا مفاجئاً للبعض"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وجاء في منشور ترامب: "قبل أسبوعين، كانت الصين في خطر اقتصادي جسيم، إذ فرضتُ تعريفات جمركية باهظة جعلت من شبه المستحيل على الصين دخول السوق الأمريكية، السوق الأولى عالمياً بلا منازع.. انفصلنا فجأةً عنهم، وكان ذلك مدمراً لهم".

وتابع: "أغلقت العديد من المصانع، واندلعت اضطرابات مدنية، ورأيتُ ما كان يحدث.. أبرمت صفقة سريعة مع الصين لإنقاذهم مما ظننتُ أنه سيكون وضعاً سيئاً للغاية، ولم أرغب في رؤيته يحدث وبفضل هذه الصفقة، استقرت الأمور بسرعة، وعادت الصين إلى العمل كالمعتاد.. كان هذا الخبر السار، أما الخبر السيئ فهو أن الصين قد انتهكت اتفاقها معنا تماماً".

ولم يحدد ترامب بالتحديد ما الذي أخفقت بكين في الإلتزام به ضمن اتفاق تم التفاوض عليه في وقت سابق من الشهر الجاري في جنيف، إذ قالت كل من واشنطن وبكين إنهما ستخفضان الرسوم الجمركية المتبادلة وتواصلان محادثات التجارة.

وأعلنت واشنطن وبكين، في مايو الجاري، التوصل لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية المضادة في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي، وأثارت قلق الأسواق المالية، بالإضافة إلى منْح أكبر اقتصادين في العالم مهلة إضافية قدرها 3 أشهر لحل خلافاتهما.

محادثات متعثرة

وتأتي تعليقات ترامب، بعد يوم من تصريح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي قال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الخميس، إن محادثات التجارة مع الصين "متعثرة بعض الشيء"، وإن التوصل إلى اتفاق نهائي سيتطلب على الأرجح مشاركة مباشرة من الرئيس ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج.

وبعد أسبوعين من مفاوضات مثلت انفراجة وأسفرت عن هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قال بيسنت إن "التقدم منذ ذلك الحين بطيء"، لكنه توقع المزيد من المحادثات في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأدى الاتفاق الأمريكي- الصيني إلى خفض الرسوم الجمركية المكونة من ثلاثة أرقام لمدة 90 يوماً إلى ارتفاع كبير في أسواق الأسهم العالمية، لكنه لم يعالج الأسباب الكامنة وراء رسوم ترمب الجمركية على السلع الصينية، والتي تتمثل بشكل رئيسي في شكاوى الولايات المتحدة القديمة بشأن النموذج الاقتصادي الصيني الذي تهيمن عليه الدولة ويعتمد على التصدير، ما ترك هذه القضايا للمحادثات المستقبلية.

ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط خلاف بين الجانبين، بما في ذلك بشأن الرقائق التي تُشغّل خدمات الذكاء الاصطناعي، إذ هددت وزارة التجارة الصينية باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تُطبّق قيوداً أمريكية على رقاقات شركة "هواوي تكنولوجيز"