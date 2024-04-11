لمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ينظم مسرح العرائس للأطفال الأيتام في ثاني أيام عيد الفطر

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نظم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، اليوم الخميس، تزامنا مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مسرح العرائس، وذلك عقب استقبالهم مجموعة من الأطفال الأيتام من جمعيات أهلية.

قامت إدارة المتحف، من خلال فريق الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف، باصطحاب الأطفال في جولة للتعرف على مقتنيات المتحف وأقسامه.

وطرحت الدكتورة هبة عبدالعزيز مسئول الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، من خلال مسرح العرائس، أسئلة للأطفال لمعرفة مدى استفادتهم من الزيارة.

وفي نهاية اليوم، أعرب الأطفال عن سعادتهم، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية.