حركة «أيام الجمعة من أجل المستقبل» تخطط لحملة فنية في برلين لرفع مستوى الوعي بشأن حماية المناخ

تسعى حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" إلى رفع مستوى الوعي بشأن حماية المناخ عبر حملة فنية في العاصمة الألمانية برلين يوم 19 أبريل الجاري.

وفي الوقت نفسه، تخطط الحركة المعنية بحماية المناخ إلى تنظيم فعاليات في أماكن أخرى بألمانيا وكذلك مظاهرات على مستوى العالم.

وقالت الحركة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في برلين لا نقوم هذه المرة بتعبئة الجماهير، بل نفسح الساحة للعلم في إطار حملة... نخطو هذه الخطوة بوعي شديد: فبينما لا توجد قارة ترتفع درجة حرارتها مثل أوروبا، يتفاقم هنا أيضا إنكار تغير المناخ والاستهانة من عواقبه على الصعيدين السياسي والعام".

وذكرت الحركة أن انتخابات البرلمان الأوروبي في حزيران/يونيو المقبل ستكون بمثابة "انتخابات حول المناخ"، مشيرة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوضحت للتو أن غياب حماية المناخ ينتهك حقوق الإنسان. وقالت الحركة: "من خلال حملتنا ندعو الناس إلى استخدام أصواتهم. ونطالب الساسة بالتصرف بطريقة تتوافق مع الأزمة الأكثر تهديدا للوجود على الإطلاق".

كما حذر نشطاء المناخ من إضعاف قانون حماية المناخ الألماني. ولا يزال إصلاح القانون قيد المناقشة بين أحزاب الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر.