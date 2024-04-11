تأهل 5 لاعبين من منتخب رفع الأثقال لأولمبياد باريس

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تأهل 5 لاعبين مصريين من منتخب رفع الأثقال لأولمبياد باريس 2024 بعد ختام مشاركتهم في بطولة كأس العالم التي استضافتها جزيرة فوكيت التايلاندية والتي تعتبر آخر محطات التأهل لدورة الألعاب الأولمبية .

ونجح الخماسي كريم أبو كحلة وزن 89 كجم وعبد الرحمن محمد وزن +102 كجم والبطلة الأولمبية سارة سمير وزن + 81 كجم ونعمة سعيد وزن 71 كجم وحليمة عبد العظيم وزن +81 كجم في التأهل لأولمبياد باريس من خلال الكوتة العالمية لأفضل 10 لاعبين في كل وزن.

وكان قد توج كريم أبو كحلة لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال بثلاثة ميداليات فضية في منافسات وزن -96 كجم بكأس العالم المقامة بتايلاند .

وحقق كريم أبو كحلة بثلاثة فضيات حيث توج بفضية الخطف والكلين والنطر ليحقق فضية المجموع قدرها 370 كجم .

يذكر أن مصر غابت عن المشاركة في منافسات رفع الأثقال بأولمبياد طوكيو 2020 بسبب الإيقاف من الاتحاد الدولي بسبب المنشطات، بينما حققت مصر ميداليتين في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 عن طريق محمد إيهاب فضية وسارة سمير برونزية.