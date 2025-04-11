وزير إسرائيلي: فرض السيادة على الضفة الغربية واجب ينبغي تحقيقه

وزير القضاء ياريف ليفين في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" العبرية قال إن حلمه "التصويت في الهيئة العامة للكنيست لصالح قرار بفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة"



قال وزير القضاء، نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية ياريف ليفين، الجمعة، إنه يعتزم العمل على فرض تل أبيب السيادة على الضفة الغربية المحتلة، زاعما أن هذه الخطوة تمثل "حقا وواجبا".

وفي مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" العبرية (خاصة)، نُشرت الجمعة، قال ليفين إن حلمه بوصفه وزيرا وعضو كنيست هو "التصويت في الهيئة العامة للكنيست لصالح قرار بفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة"، التسمية التوراتية للضفة الغربية.

وأوضح أنه "كان قد ترأس طاقما تفاوضيا بهذا الخصوص أواخر الولاية السابقة للرئيس الأمريكي لدونالد ترامب (2017-2021)"، مشيرًا إلى أن الفريق عمل حينها على "ترسيم خرائط ميدانية تمهيدا لتنفيذ الضم".

وأضاف ليفين: "وضعنا الأسس لفرض السيادة، ويجب الآن أن نواصل من حيث توقفنا، إنها فرصة تاريخية، ولا يتعلق الأمر بمجرد حق، بل هو واجب ينبغي تحقيقه".

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.