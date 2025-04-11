سقط، مساء اليوم الجمعة، سقف عقار قديم، عبارة عن دور أرضي، وطابق واحد علوي، خالٍ من السكان، كائن في 28 شارع الإمام علي، المتقاطع مع شارع الفراهدة، منطقة اللبان، وسط الإسكندرية، دون أن يسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين.

وبالتزامن، تواصل قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، أعمال رفع أنقاض عقار اللبان المنهار، بحثا عن سيدة عالقة، وذلك بعد انتشال 3 أطفال مصابين "ولدين وفتاة" على قيد الحياة.

وأخلت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، بعض المنازل المجاورة للعقار المنهار في منطقة اللبان، وسط المحافظة، من السكان دون المنقولات، وذلك كإجراء احترازي، حفاظا على حياتهم لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.

وكشفت التحريات التي أسفرت عنها المعاينة المبدئية التي أجرتها النيابة العامة، برفقة الجهات المعنية، أن العقار آيل للسقوط، وصادر له قرار هدم منذ 3 أعوام، يحمل رقم 14 لسنة 2022، دون أن يُنفذ.

وحصلت "الشروق" على أسماء المصابين الـ3 الذين تم استخراجهم أحياء "حتى الآن" من بين الأنقاض، وهم: "نوح.ر.م.ع"، 4 أشهر، والطفلة "منة.ص.ح"، 15 عامًا، وشقيقها "محمد.ص.ح"، 6 أعوام، فيما لا تزال سيدة مفقودة أسفل الأنقاض.

وانتقلت نيابة اللبان في الإسكندرية، والأدلة الجنائية، إلى موقع الإنهيار، لمعاينته، والاستماع لشهود العيان، ومعرفة تفاصيل العقار من مسئولي الحي، والأجهزة التنفيذية؛ لبيان أسباب الانهيار.

واستعان فريق الإنقاذ التابع لقوات إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، بمعدات ثقيلة وكشافات إضاءة؛ لتسهيل عمليه البحث ليلًا عن سيدة مفقودة بين الأنقاض.

وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج طفل ثالث يبلغ من العمر 6 أعوام على قيد الحياة، بعد وقت قليل من استخراج طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر، وفتاة 15 عامًا، وذلك أثناء أعمال البحث المتسارع عن عالقين.

وانتقل الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، ومدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، ورئيس حي الجمرك، إلى موقع العقار المنهار والكائن في 3 شارع الغزالي، بالقرب من منزل "ريا وسكينة"، منطقة اللبان، لمتابعة أعمال البحث عن عالقين.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة اللبان، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بانهيار عقار قديم، مكون من دور أرضي وطابقين علويين، تابع لنطاق حي الجمرك.

وبانتقال الشرطة، رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ووحدة التدخل السريع، وتنفيذيو حي الجمرك، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار بناء قديم "آيل للسقوط" مأهول بالسكان، وصادر له قرار إزالة، دون أن ينفذ.

تم قطع المرافق عن العقار "الكهرباء، والغاز، والمياه"، ويجرى العمل على رفع الأنقاض وركام المنزل عدد من قاطنيه كانوا متواجدين به وقت انهياره، وذلك بحثًا عن أشخاص عالقين.

تم نقل المصابين بجروح وكسور مختلفة، إلى مستشفى رأس التين، لاسعافهم، ووضع سياج تأميني وحواجز حديدية في محيط الانهيار، وتحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدّا للعرض على النيابة؛ لإعمال شئونها.