شدد وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، أن ميليشيا الدعم السريع لم تحقق انتصارات عسكرية مكنتها من السيطرة على مواقعها الحالية، موضحا أنها كانت متواجدة بالفعل في هذه المناطق قبل اندلاع الحرب.

وقال خلال مقابلة لـ «القاهرة الإخبارية» إن «ميليشيا الدعم السريع لم تحقق في الواقع انتصارات أوصلتها إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها عندما بدأت الحرب، فهي كانت أصلا موجودة في أغلب المناطق بحكم تكوينها ووجودها وأهميتها ومشاركتها في الثورة التي قامت ضد نظام الرئيس البشير».

ولفت إلى إن الميليشيا «لم تحتل القصر الجمهوري بل كانت تحرسه حراسة موكلة إليها»، مضيفا أنها كانت أيضا «موجودة في القيادة العامة المسلحة كجزء من العملية العسكرية المتحركة»، كما كانت تتولى حراسة مقر الإذاعة والتلفزيون السوداني في أم درمان والكباري.

ونوه إلى أنها «كانت في واقع الأمر موجودة في مفاصل الدولة سياسيا وعسكريا، ولم تحقق حقيقة انتصارات».

وأكد أن القوات المسلحة السودانية حققت انتصارا حاسما في معركة الخرطوم الأخيرة، التي تمت «بالتحام الجيوش من مختلف المواقع»، وأدت إلى هروب الميليشيا المتمردة إلى مناطق الغرب .

ورأى أن «انتصار الجيش السوداني في الخرطوم كانت معركة فاصلة غيرت مجرى الحرب، وأوقفت الانتصارات التي كانت تحققها الميليشيا»، مستشهدًا باحتلال الميليشيا ولاية الجزيرة التي تمثل أكبر مشروع زراعي في العالم.

شدد أن أحد أهم نقاط التحول في الصراع يتمثل في وقوف الشعب السوداني بالكامل خلف الجيش السوداني، عقب الانتهاكات التي ارتكبت من الميليشيا بسرقة منازل المواطنين ونهب ممتلكاتهم واغتصاب النساء وقتل الأطفال وكبار السن.