إبعاد إمام وخطيب الأقصى عن المسجد فور الانتهاء في خطبته

أبعدت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، إمام وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد سليم محمد علي، عن الأقصى لمدة أسبوع، مع إمكانية التمديد.

واستدعت مخابرات الاحتلال الشيخ محمد سليم للتحقيق الفوري في مركز شرطة القشلة بالبلدة القديمة في القدس، فور انتهاء خطبته وأداء صلاة الجمعة في الأقصى، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وألقى الشيخ محمد سليم، اليوم، خطبة الجمعة في المسجد الأقصى، وفور خروجه من المسجد تم احتجازه، وطُلب منه الحضور الفوري إلى مركز الشرطة.

وصعّدت سلطات الاحتلال من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى خلال الشهرين الأخيرين (قبل وخلال شهر رمضان)، حيث طالت هذه القرارات عشرات النشطاء المقدسيين ومن الداخل الفلسطيني، بالإضافة إلى أسرى محرَّرين، وفتيان، ونساء.