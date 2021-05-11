قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن التعادل مع الزمالك يعد نتيجة مرضية، وتحقق للأهلي ميزة مهمة في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

صرح عبد الحفيظ بعد اللقاء "مباراة مهمة في ختام مرحلة صعبة في تلاحم مبارياتها، قدمنا مباراة على مستوى عال، ومن المهم أن نطوي الصفحة، لأنه تنتظرنا 3 مباريات للدفاع عن اللقب الإفريقي والأخرى بطولة بمفرده".

وأضاف "لا أريد الحديث كثيرا عن المباراة، والقول أننا كنا قريبين من الفوز".

وتابع "مشوار الدوري يتبقى به الكثير من المباريات، وهناك مفاجآت واردة وأحداث عديدة، كنت أتمنى الفوز لتوسيع فارق النقاط، ولكن لدينا أفضلية نسبية في المواجهات المباشرة أمام الزمالك".

وأشار مدير الكرة بالأهلي "يتبقى ما يزيد عن 15 مباراة، إنه عدد كبير، ومن سيحسم اللقب هذا الموسم، الفرق التي يقال عنها صغيرة، لكن مقامها كبير تاريخيا".

واستطرد "لنا في الدوري الإسباني عبرة، عندما تتعرض بعض الفرق للضغوط مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد ومانشستر يونايتد".

وتساءل عبد الحفيظ "من قال أنه لم يعترض أحد في مانشستر يونايتد؟ بل اعترضت إدارة النادي ومدرب الفريق وقال لم تتح له فرصة تهنئة لاعبيه بالتأهل لنهائي الدوري الأوروبي".

وأتم سيد عبد الحفيظ "لدينا لاعبون على أعلى مستوى، ونعاني من غيابات مؤثرة، مباراة الزمالك انتهت، كان لقاء فنيا ممتعا وسريعا وتبادل الفريقان السيطرة والتفوق، وهناك تعليمات للاعبين بعدم الحديث إطلاقا عن أي شيء يخص بطولة الدوري لأن مباراتي صن داونز ستشهد ندية وحسابات فنية وشخصية، لذا لابد من فتح صفحة جديدة، إنه خصم عنيد وقوي".

ويلتقي الأهلي ذهابا ضد صن داونز يوم السبت المقبل على ملعب السلام.