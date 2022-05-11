جمعية مصنعي القاهرة الجديدة: إلغاء الاعتمادات المستندية في استيراد مستلزمات الإنتاج يدعم الصناعة

قال محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من قرار فتح الاعتمادات المستندية والعودة إلى النظام القديم من خلال العمل بمستندات التحصيل جاء في توقيته المناسب لدعم توجه الدولة في مساندة الصناعة وتحقيق طفرة صناعية كبيرة تدعم الاعتماد على المنتج المحلي وتحد من العمليات الاستيرادية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة حاليا تعمل على اتخاذ خطوات جادة لمساندة الصناعة المصرية خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤخرا ومنها تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين وإشراك القطاع الخاص في المشروعات القومية وغيرها.

وأضاف عويضة أن الصناعة هي قاطرة التنمية والاهتمام بها يعني الحد من الاستيراد وكذلك زيادة نسب التصدير وتحقيق فوائض من العملات الصعبة المختلفة التي تحتاجها الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج من الخارج.

ونوه إلى أن تأخر سلاسل الإمداد وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن التي تتزايد يوما بعد يوم بالإضافة إلى تأخر الاعتمادات المستندية في فتحها وكذلك ضرورة وجود بطاقة استيرادية في كل مصنع كل هذا كان سيؤدي إلى تعطل عمل المصانع وتوقف بعضها عن النشاط إلا أن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل سيقلل من فترة استيراد مستلزمات الإنتاج ويسهل العملية الاستيرادية للمصانع الصغيرة والمتوسطة من احتياجاتها من مواد خام ومستلزمات إنتاج.