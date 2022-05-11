 ازدحام محطة السكك الحديدية المركزية في براغ مع استمرار تدفق اللاجئين من أوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 11 مايو 2022 8:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

ازدحام محطة السكك الحديدية المركزية في براغ مع استمرار تدفق اللاجئين من أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 مايو 2022 - 8:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 مايو 2022 - 8:03 م

وصلت محطة السكك الحديدية المركزية في العاصمة التشيكية براغ إلى ذروة طاقتها الاستيعابية، اليوم الأربعاء، مع استمرار تدفق الأوكرانيين الفارين من قصف روسيا لبلادهم.

وفر ملايين الأشخاص من وجه القتال الذي بدأ فى 24 فبراير الماضي، حيث اتجه معظمهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، ورغم أن التشيك ليست واحدة من هذه الدول، فقد شهدت تدفقا للأوكرانيين المتجهين إلى بولندا وسلوفاكيا.

وقال فيت راكوسان، وزير داخلية التشيك، إنه يجرى حاليا إقامة مناطق إيواء للقادمين إلى بلاده، وأضاف في تغريدة عبر موقع تويتر:"لن ندع هؤلاء الأشخاص ينامون في الممرات".

وقال راكوسان، صدرت التعليمات إلى فرقة الإطفاء لإقامة مخيم يتسع لنحو 150 شخصا فى منطقة ترويا ببراغ، حيث امتلأت مناطق الإيواء الأخرى باللاجئين، مشيرا إلى أن هناك خططا لضم منظمات غير حكومية لهذه الجهود.

وفر أكثر من 337 ألف أوكراني إلى جمهورية التشيك، حيث حصلوا على تصاريح إقامة، منذ بداية الحرب في بلادهم.

وتعتزم التشيك تشديد القيود على الذين يبحثون عن الحماية، حيث لم يعد بوسع حاملي الجنسية الأوكرانية المجرية المزدوجة الحصول على الإعانات الاجتماعية، على سبيل المثال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك