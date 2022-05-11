الحكومة الأردن تدين جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شرين أبوعاقلة

أدانت الحكومة الأردنيَّة جريمة الاغتيال البشعة، التي أدت الى استشهاد الصحفيَّة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، اليوم الأربعاء في جنين.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الأردنيَّة "بترا"، ندين هذه الجريمة النَّكراء التي ارتكبت بدم بارد بحق صحفيين يرتدون اللباس الرسمي المميز للصحفيين والإعلاميين، مشددا على أنَّ هذه الجريمة تشكِّل خرقا فاضحا للقانون الدَّولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدَّوليَّة، التي تنصُّ على وجوب حماية الصَّحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، داعياً المجتمع الدَّولي إلى التحرُّك من أجل حماية الصَّحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.

وأعرب وزير الدَّولة لشؤون الإعلام عن خالص مواساته وتعازيه إلى الصَّحفيين والإعلاميين حول العالم، وإلى أسرة الفقيدة وعائلتها بهذه الفاجعة، متمنيا الشفاء العاجل للصحفي الفلسطيني علي السمودي الذي أصيب خلال جريمة قتل أبو عاقلة النكراء.

ومن جهتها ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات جريمة الاغتيال البشعة للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وذلك أثناء تأديتها عملها الصحفي في جنين المحتلة، وكذلك إطلاق النار على الصحفي علي السمودي.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول على إدانة واستنكار المملكة الشديدين لاستهداف الصحفيين، مؤكداً أن هذه الجريمة البشعة مُدانة وتُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية وخرقاً للحريات الصحفية والإعلام والتعبير، مؤكدا رفض المملكة لأعمال العنف الموجهة ضد الصحفيين واستهدافهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدعوة لإطلاق تحقيق فوري وشفاف يُفضي لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء.