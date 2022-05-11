بولندا تستقبل 3 ملايين و296 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا حتى الآن

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، أن البلاد استقبلت 3 ملايين و296 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 18 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الثلاثاء، مقابل 17 ألف لاجئ في اليوم الذي يسبقه.

يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا، ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.