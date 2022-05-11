شهود عيان:جنود الاحتلال الإسرائيلي منعونا من إسعاف المراسلة شيرين أبو عاقلة

قال شهود عيان اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعتهم من محاولة إسعاف المراسلة المخضرمة شيرين أبو عاقلة بعد إصابتها بالرصاص في رأسها خلال تغطية اقتحام الاحتلال لمخيم جنين ليلا.

وكانت أبو عاقلة (52 عاما)، مراسلة قناة الجزيرة، أصيبت برصاصة مباشرة في الرأس خلال الليل قبل أن يعلن عن استشهادها في الصباح، وأصيب المراسل الصحفي، علي سمودي، الذي كان معها في التغطية الميدانية، من صحيفة القدس، بالرصاص في الظهر ونقل إلى مستشفى فلسطيني حيث يتلقى العلاج، وقال وهو على سريره في المستشفى إن جنود الاحتلال أطلقوا النار عليهما دون مبرر ودون سبب.