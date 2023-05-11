 وزير المالية الياباني: دول مجموعة السبع تناقش خطوات تعزيز الضغط على روسيا - بوابة الشروق
الخميس 11 مايو 2023 10:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

وزير المالية الياباني: دول مجموعة السبع تناقش خطوات تعزيز الضغط على روسيا

وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي
وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي
د ب أ
نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 10:27 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 10:27 ص

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع على دراية بالحاجة لمواجهة جهود تفادي العقوبات المفروضة على روسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن سوزوكي، القول في اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع في نيجاتا في اليابان، إن الحرب على أوكرانيا أضرت بصورة كبيرة بالاقتصاد العالمي والأسر.

وأعرب سوزوكي، عن تطلعه للقاء وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في 13 مايو الجاري.

وأشار سوزوكي، إلى رغبته في تعزيز التعاون العالمي من خلال جبهة متحدة بين دول مجموعة السبع.

وأوضح الوزير، أنه يتطلع لبناء تعاون مع دول خارج مجموعة السبع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك