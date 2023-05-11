وزير المالية الياباني: دول مجموعة السبع تناقش خطوات تعزيز الضغط على روسيا

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قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع على دراية بالحاجة لمواجهة جهود تفادي العقوبات المفروضة على روسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن سوزوكي، القول في اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع في نيجاتا في اليابان، إن الحرب على أوكرانيا أضرت بصورة كبيرة بالاقتصاد العالمي والأسر.

وأعرب سوزوكي، عن تطلعه للقاء وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في 13 مايو الجاري.

وأشار سوزوكي، إلى رغبته في تعزيز التعاون العالمي من خلال جبهة متحدة بين دول مجموعة السبع.

وأوضح الوزير، أنه يتطلع لبناء تعاون مع دول خارج مجموعة السبع.