منطقة سوهاج الأزهرية تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد

اختتمت منطقة سوهاج الأزهرية، مساء اليوم الخميس، فعاليات "البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد" للعاملين بالمنطقة، والتي نفذتها الإدارة العامة للتدريب التابعة لمشيخة الأزهر الشريف، بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي بمنطقة سوهاج، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج.

يأتي ذلك بحضور وإشراف الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور موهوب محمد عيسى مدير إدارة التدريب التربوي بالمنطقة وعدد من قيادات المنطقة.

وأكد حمادي، أن التدريب يعد ضمن سلسلة من التدريبات العملية التي تقدمها منطقة سوهاج الأزهرية لمنسوبيها، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتوجهات الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح أن محاضرة اليوم هي المحاضرة الختامية للتدريب، والتي تناولت "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2030" و"الحوكمة الرشيدة في مكافحة الفساد"، وسبل تفعيلها في الواقع المحيط بالعاملين في البيئة المحيطة.

من ناحيته أعرب رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، عن تقديره الكبير لجهود الإدارة العامة للتدريب بالمشيخة، والتدريب التربوي بالمنطقة على جهودهم في تنظيم البرنامج، داعياً المتدربين للتطبيق العملي لكل المعايير والاستراتيجيات والوسائل التي تناولها التدريب في مكافحة الفساد.

ولفت إلى أن تطوير أي مجتمع يبدأ من إصلاح الفرد لذاته وتغيير سلوكه للأفضل، بجانب تقديم الدعم اللازم من المؤسسات لأبنائها.

واختتم فعاليات التدريب بتكريم المشاركين من مدربين ومتدربين بشهادات تقدير، والتقاط عدد من الصور التذكارية مع رئيس المنطقة والمدربين.

جدير بالذكر أن فعاليات البرنامج التدريبي، قد انطلقت بداية الأسبوع الحالي واستمرت حتى اليوم الخميس، متضمنة العديد من الفعاليات والمحاضرات التي تناولت مكافحة الفساد وخطورته على تقدم المجتمعات.