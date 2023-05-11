لوكسمبورج تعرب عن قلقها إزاء الغارات الإسرائيلية على غزة

أعربت لوكسمبورج عن قلقها إزاء الخسائر في أرواح المدنيين الفلسطينيين؛ بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الخميس.

وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن، ووزير التعاون الإنمائي والشؤون الإنسانية ووزير الاقتصاد فرانز فايوت: «نشعر بالفزع الشديد إزاء الخسائر في أرواح المدنيين وبينهم 4 أطفال، في أعقاب غارات الطيران الإسرائيلي على غزة، وهذا العنف يزيد من تفاقم الوضع اليائس بالفعل هناك».

وأضاف الوزيران في تصريح مقتضب نُشر عبر «تويتر» على صفحة وزارة خارجية لوكسمبورج: «ندعو إسرائيل إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 25، بعد استشهاد ثلاثة مواطنين فجر اليوم الخميس في استهداف شقة سكنية في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن من بين الشهداء الـ25، ستة أطفال وثلاث نساء، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 76 بينهم 21 طفلا و8 نساء.

كما تواصل طائرات الاحتلال استهدافها لبيوت المواطنين وأهداف أخرى مسببة دمارا جزئيا وكليا في وحدات سكنية، وبلغ عدد البيوت المدمرة 14 بيتا، بعد تدمير الشقة في خان يونس، واستهداف منزل لعائلة المصري مساء الأربعاء في بيت لاهيا شمال غزة.

كما استهدفت أمس طائرات الاحتلال منزلا في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ودمرته بشكل كامل، وقصفت منشأة صناعية في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وتشارك مختلف أنواع الطائرات منها المقاتلات الحربية النفاثة والمسيرات في قتل المواطنين وتدمير منازلهم وفق شهود عيان.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق المعابر والحواجز المنفذة لقطاع غزة أبرزها بيت حانون، الخاص بالأفراد، وكرم أبو سالم الخاص بالبضائع، الأمر الذي ينذر بشح في المواد الغذائية والطبية والوقود.

وتمنع قوات الاحتلال، حتى اللحظة، الصحفيين الأجانب وغير الأجانب من دخول قطاع غزة كجزء من التكتيم الإعلامي على جرائمها، كما يرى مراقبون.