إيمري: التأهل الأوروبي للموسم الثالث يعتبر إنجازا

أكد الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، أن فريقه يطمح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكنه أشار إلى أن الفشل في ذلك لن يُعد خيبة أمل بالنسبة له أو للفريق.

وأوضح إيمري أن التأهل الأوروبي للموسم الثالث توالياً يمثل إنجازاً مهماً للنادي، وذلك بعد الفوز الأخير على بورنموث بهدف نظيف، مضيفاً أن المنافسة على مقاعد دوري الأبطال في الدوري الإنجليزي الممتاز ليست بالأمر السهل.

وأشار إلى أن الفريق سيواصل القتال على النقاط المتبقية، وخاصة في المواجهات المقبلة أمام توتنهام ومانشستر يونايتد، مشدداً على أن مصير التأهل ليس بيد أستون فيلا وحده.

وختم قائلاً: "إذا فشلنا في بلوغ دوري الأبطال، فلن نشعر بالإحباط، لأننا قدمنا موسماً جيداً ولا يمكن اعتبار ذلك فشلاً بحق النادي أو الجماهير".