وزير النقل الأمريكي يعتزم تقليص حركة الطيران في مطار نيوآرك

يعتزم وزير النقل الأمريكي شون دافي تقليص عدد الرحلات الجوية من وإلى مطار "نيوآرك ليبرتي الدولي" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يعاني أكبر مطار في نيو جيرسي من توقف الرادار والعديد من التأخيرات في الرحلات الجوية والإلغاءات بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية.

وفي حديثه في برنامج "قابل الصحافة" على شبكة "ان بي سي"، قال دافي إنه سيعقد اجتماعا مع جميع شركات الطيران التي تعمل بمطار نيوآرك هذا الأسبوع لتحديد مدى التخفيض، مضيفا أنه سيتم بشكل متغير، حيث ستتم عملية التخفيض بشكل أكبر في فترة ما بعد الظهر عندما يزيد وصول الرحلات الدولية من ازدحام المطار.

وقال: "نريد أن يكون لدينا عدد من الرحلات الجوية يجعلك تتأكد من أنه إذا حجزت رحلتك، فإن الطائرة ستطير بالفعل، هذه هي الأولوية. حتى لا تصل إلى المطار، تنتظر أربع ساعات، ثم تتأخر".

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الرادار في مركز مراقبة الحركة الجوية في فيلادلفيا، الذي يوجه الطائرات ومن وإلى مطار نيوآرك، توقف عن العمل لمدة 90 ثانية عند الساعة 3:55 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة. وهذا مشابه لما حدث في 28 أبريل.

وتسبب العطل الأول للرادار في إلغاء أو تأخير مئات الرحلات الجوية في مطار نيوآرك خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن قامت إدارة الطيران الاتحادية بتقليص حركة الطيران في المطار لضمان السلامة.

وقالت إدارة الطيران في وقت سابق إنها بصدد تركيب خطوط بيانات جديدة من الألياف البصرية لنقل إشارات الرادار بين منشآتها في فيلادلفيا ونيويورك.