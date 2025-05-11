الرئيس الإسرائيلي: نلتزم بالقانون الدولي الإنساني في غزة

قبل زيارته المزمعة إلى ألمانيا غدا الاثنين، دافع الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوج عن العمليات العسكرية التي تقوم بها بلاده في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال هرتسوج مساء اليوم الأحد: «نحن نُولي دائمًا اهتمامًا لمعاناة الناس في النزاعات، ونحن نلتزم بالقانون الإنساني الدولي».

وأقر هرتسوج قائلًا: «أنا مدرك لوجود معاناة في غزة»، لكنه أضاف: «غير أن علينا أن نفهم أيضًا من نواجه. نحن نواجه بنية تحتية إرهابية، تديرها حماس من داخل المنازل، من غرف المعيشة وغرف النوم. هناك ذخيرة، وهناك صواريخ». وأكد أن «إسرائيل تواجه عدوًا جهاديًا شريرًا، لا يهتم بالسكان في غزة».

وأوضح هرتسوج أن «إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ومع ذلك، تفيد منظمات الإغاثة بأن إسرائيل لم تسمح منذ أكثر من شهرين بدخول أي مساعدات غذائية أو إنسانية إلى القطاع». وعلّق هرتسوج على ذلك بالقول: «هذه معلومات غير دقيقة جزئيًا»، مضيفًا: «الأمر يتعلق بحرب نفسية تقودها حماس». وأكد أن «الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من قبل حماس سيغير الواقع في قطاع غزة».

وتأتي زيارة هرتسوج إلى برلين بمناسبة مرور 60 عامًا بالضبط على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وألمانيا. وسيستقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الذي تجمعه علاقة صداقة بهرتسوج، ضيفه الإسرائيلي في قصر الرئاسة بيلفو غدا الاثنين بمراسم رسمية يستعرضان خلالها حرس الشرف. كما سيلتقي هرتسوج بالمستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس. وسيقضي الرئيسان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين معًا في إسرائيل.

وكان هرتسوج صرح في وقت سابق بأنه يستمد الأمل في تحقيق السلام في الشرق الأوسط اليوم انطلاقا من إقامة العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا قبل 60 عامًا.

وفي تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية، قال هرتسوج: «إذا كان بالإمكان اليوم الاحتفال بمرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا، بعد أحلك الفترات في التاريخ، وبعد الفظائع المروعة التي ارتكبها النازيون بحق اليهود في الحرب العالمية الثانية، فإن ذلك يمنحني الأمل في أن نحلم بالسلام مع الفلسطينيين».