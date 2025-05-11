وزير الخارجية الإيراني: المواقف الأمريكية المتناقضة إحدى المشكلات الخطيرة في المفاوضات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «المواقف الأمريكية المتناقضة إحدى المشكلات الخطيرة في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران».

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، صباح الأحد، جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإيراني قبيل مغادرته إلى سلطنة عمان، للمشاركة في الجولة الرابعة للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأضاف: «للأسف مواقف الأمريكيين متناقضة بين ما يقال في المباحثات وما يظهر على الإعلام، وعلى عكس الطرف المقابل مواقف إيران واضحة وتمضي بثبات».

وشدد وزير الخارجية على أن «البرنامج النووي الإيراني مشروع وقانوني»، مضيفًا: «كل أنشطتنا سلمية وكانت وستبقى تحت إشراف الوكالة الدولية».

وفي وقت سابق، توجه عراقجي، إلى مسقط بعد إجراء المشاورات اللازمة في طهران، للمشاركة في الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وتأتي تلك الجولة استمرارا للجولات الثلاثة السابقة، في إطار بناء الثقة بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن هذه الجولة من المحادثات ستعقد، كما في الجولات الثلاث السابقة، بتسهيل من وزير خارجية سلطنة عمان، وحضور كبار المفاوضين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة.