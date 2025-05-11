غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات: نسعى لتطوير القطاع وتأهيل المصانع للتصدير وزيادة الصادرات

مصر تمتلك كل المقومات لجذب الاستثمارات الأجنبية



قال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إن القطاع يشهد حاليا تطورا هائلا باستغلال التطورات العالمية الحالية الاقتصادية والتي جعلت عددا كبيرا من المستثمريين العالميين من مختلف دول العالم تسعي إلى ضخ عدد كبير من الاستثمارات في مصر في قطاع الملابس والمفروشات نظرا للمقومات الاقتصادية والبنية الاساسية التي تسهل عملية الاستثمار في مصر.

وأضاف أن الدراسات الحديثة أثبت أن متوسط تكلفة الكهربا تصل في مصر 0.07 دولار/ كيلو وات /ساعة، بينما متوسط الدول الأخرى تصل إلى 0.12 دولار/ كيلو وات/ ساعة، هذا بالإضافة إلى متوسط سعر المياه في مصر يصل إلى 0.3- 0.5 دولار /متر مكعب، بينما في الدول الأخرى يصل المتوسط إلى 1.5-2 دولار/ متر مكعب، وتصل تكلفة البناء في مصر لكل متر مربع إلى 500- 800 دولار، وفي الدول الأخرى تصل إلى 1000 إلى 1500 دولار، بينما ضريبة القيمة المضافة في مصر تصل إلى 14% وفي الدول الاخري يصل إلى 18% هذا بالإضافة إلى أن الأجور والمرتبات تعد عنصرا تنافسيا وجاذبا للاستثمارت الأجنبية مقارنة بالدول الأخرى القريبة منا جعرافيا وإقليميا.

وأضاف أن تلك المميزات جعلت العديد من المستثمريين العالميين في القطاع يسعون الي اقامة العديد من المشروعات داخل مصر وزيادة الاستثمارات الاجنبية الحالية وكان اخرهم مجموهة شاهينلر التركية والتي حرص كمال شاهين، رئيس مجلس إدارة المجموعة على عقد لقاءات بالتنسيق مع الغرفة مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية، ومن بينها لقاءات مع محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام وورئيسا هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية الصناعية وذلك لاستعراض تعزيز فرص الاستثمار واليات التعاون خلال الفترة القادمة وخطوات نقل عدد من مصانع المجموعة الي السوق المصري واقامة المشروعات في مجال القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأشار إلى أن المجموعة تقوم بالتصدير الي 170 دولة عالميا وتصل استثماراتها في مصر حاليا الي 50 مليون دولار ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع الاستراتيجي في توفير ما يصل إلى 3,000 فرصة عمل إضافية، مع الحاجة إلى أراضي تتراوح مساحتها ما بين 50,000 إلى 100,000 متر مربع، بإجمالي إنتاج سنوي يُقدّر بحوالي 3 ملايين قطعة من الملابس الرسمية.

وشدد عبد السلام، علي أن مصر لديها قاعدة صناعية متميزة وأن هناك فرصًا واعدة للاستثمار والتكامل مع الكيانات الصناعية العالمية، مشددًا على أهمية تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة التنافسية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والصادرات.