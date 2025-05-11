لجنة الإدارة المحلية بالنواب توافق على موازنة وزارة التنمية المحلية لعام 2025-2026

-لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توصي بزيادة مخصصات مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في العام المالي القادم

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، على مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 – 2026، فيما يخص ديوان عام الوزارة.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لاجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من النواب وقيادات الوزارة.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بضرورة زيادة الميزانية المخصصة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في العام المالي القادم؛ لتعزيز دوره ومساعدته في القيام به على أكمل وجه لتأهيل ورفع كفاءة وقدرات العاملين بالمحليات.

وشددت لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة تقديم كل الدعم لقطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء، وزيادة عدد الكوادر البشرية الموجودة والإمكانيات اللوجيستية بالقطاع؛ بما يساهم في تحقيق خطة الوزارة؛ لمكافحة أي مظاهر للفساد أو الإهمال والتقصير في العمل.



وأشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية، خلال الجلسة، بالجهود التي أجرتها وزيرة التنمية المحلية، في العديد من الملفات التي تهم المواطنين منذ توليها المسئولية، مشيرين إلى أن الدكتورة منال عوض نجحت في تحريك المياه الراكدة في الإدارة المحلية بالمحافظات.

كما أشادوا بالجولات الميدانية المفاجئة التي أجرتها وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة الماضية على عدد من أحياء محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة؛ لضبط بعض المخالفات والتقصير في أداء المهام من الموظفين.



