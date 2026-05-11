محافظ الغربية: إزالة 45 حالة تعدٍّ ضمن الموجة الـ29 لإزالة التعديات

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، موجّهًا بضرورة استمرار تنفيذ الإزالات المستهدفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها.

وتمكنت الحملات، اليوم الأحد، من إزالة 45 حالة تعدٍّ، شملت مخالفات بناء بحي ثان المحلة، والتعدي على أملاك الدولة، والتعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الحالات التي تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

وأكد محافظ الغربية في تصريحات صحفية أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على سرعة التدخل الفوري وإزالة المخالفات في المهد.

وأشار المحافظ إلى أن ملف إزالة التعديات يحظى بأولوية قصوى في المتابعة اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية والأجهزة الأمنية لتحقيق المستهدف من حملات الإزالة، مع عدم السماح بعودة أي تعديات مرة أخرى بعد إزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.