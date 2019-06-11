لجنة تنسيق قبول الطلاب بالجامعات: تغيير طفيف في قواعد التوزيع الجغرافي

عزت: اعتبار القاهرة والجيزة نطاق جغرافى واحد.. وإلغاء التحويل المناظر بين كليات المحافظتين

قال رئيس جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لتنسيق قبول الطلاب بالجامعات، عبدالوهاب عزت، إن الاجتماع الأخير ناقش قواعد التوزيع الجغرافى وأقر قواعد العام الماضى بتعديلات طفيفة.



وأوضح عزت فى تصريحات لـ«الشروق»، أن محافظتى القاهرة والجيزة، سيعتبران نطاقا جغرافيا واحدا، يضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، إضافة إلى أنه سيضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافى، والكليات التابعة لجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافى، مشيرا إلى أنه تم إلغاء التحويل المناظر بين هذه الكليات.



وأشار إلى أنه من المقرر توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات على أساس تجميع الجامعات بالنسبة للإدارة التعليمية فى عدة مجموعات «أ وب وج»، مضيفا أنه يلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة فى قطاع ما من المجموعة «أ» قبل البدء فى اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة «ب»، وكذلك فى المجموعة «ب» قبل «ج».



ولفت إلى أن قواعد التوزيع الجغرافى هذا العام راعت وضع أكثر من كلية فى المجموعة «أ» الإجبارية، نظرا لأنه فى بعض الحالات إدارة الطالب التعليمية تقع فى حيز متساوى المسافة من جامعتين أو ثلاثة.



ونوه إلى أنه سيتم معاملة طلاب جميع الإدارات التعليمية بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد إقليميا، مشيرا إلى أنه سيكون متاحا أمام طلاب هذه المحافظات كل الكليات الموجودة بالمحافظة الحاصل منها الطالب على الثانوية العامة أولا، ويتم القبول بباقى كليات الجامعات الموجودة خارج قواعد التوزيع الجغرافى.



وفى سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالى، مد موعد التسجيل على المواقع الخاصة بالجامعات الأهلية لـ 15 يونيو 2019، حتى تتاح الفرصة لكل من يرغب فى التقدم لجميع الوظائف، والتى من المقرر لها أن تبدأ كلياتها فى الدراسة سبتمبر المقبل، موضحة أن مد الوقت نظرا للإقبال الشديد على التسجيل لكل الوظائف بالجامعات الأهلية الأربع الجديدة «جامعة سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة الجلالة».