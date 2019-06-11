تمثل الأكياس البلاستيكية، أزمة بيئية بجانب خسائر اقتصادية، حيث تستهلك مصر حوالي 12 مليار كيس من البلاستيك سنويا، بتكلفة ما يقرب من 12 مليار جنيه، وأغلب خاماتها يتم استيرادها من الخارج.

كما تنتج مصر نحو 970 ألف طن من النفايات البلاستيكية، وعند حرقها تتسبب في انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان، فهي غير قابلة للتدوير وتستغرق مثات الأعوام لتتحلل.

وتقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أمس الاثنين، بطلب إبداء اقتراح لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والصناعة، بشأن إلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر وإيجاد بدائل لها، كالورق والأكياس الصديقة للبيئة.

وتستعرض «الشروق» المحاولات المصرية لحظر استخدام الأكياس البلاستيك على غرار الدول الأفريقية والأوروبية:

- محاولات مصرية لحظر الأكياس البلاستيك

في الأول من يونيو العام الجاري وبهدف حماية الحياة البرية والبحرية قرر أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، منع الأكياس البلاستيك.

وبدأت المحافظة بتوزيع أكياس بديلة على الموطنين، وجمع الأكياس البلاستيكية من الباعة في الأسواق، مع نشر التوعية اللازمة بأضرار البلاستيك.

وفي العام 2017، دشنت مصر مبادرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي؛ لتشجيع المواطنين على تقييد استخدامهم للأكياس البلاستيكية.

- دول أفريقية تحظر استخدام الأكياس البلاستيك

بعد تقدير الصندوق العالمي للطبيعة، بموت 100 ألف حوت وسلحفاة بحرية سنويا نتيجة تناولها أو تعرضها للأكياس البلاستيك، وإعلانه بأن 70 % من موت الماشية في العاصمة الموريتانية نواكشوط من خراف وماعز هي نتيجة لتناولها هذه الأكياس.

ودفع الأمر عددًا كبيرًا من الدول الأفريقية لحظر استعمال الأكياس البلاستيك، منها رواندا وكانت الدولة الرائدة في مجال وقف تصنيع واستعمال أكياس البلاستيك في 2004، لتتبعها دول أخرى وهي: إريتريا، موريتانيا، كاميرون، غينيا بيساو، تانزانيا، أوغندا، إثيوبيا، مالي، ملاوي، السنغال، جنوب أفريقيا.

وكانت كينيا آخر الدول التي حظرت الأكياس في مارس 2017 بعدما فرضت غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية، حدها الأدنى 19 ألف دولار وحدها الأقصى 38 ألف دولار، ووصلت عقوبة الاستخدام للسجن 4 سنوات.

- دول أوروبية تفرض قوانين وضرائب بحظر الأكياس البلاستيك

تعتبر الدنمارك أول دولة أقرت قوانين تساهم بحظر الأكياس البلاستيكية، في عام 1993 والتي فرضت قانونا بدفع بدل نقدي للحصول على كيس بلاستيك، ما قلل استهلاكها بنسبة 60%.

كما وضعت أيرلندا ضريبة باهظة على مستخدمي الأكياس، حتى انخفض استهلاكها بنسبة وصلت إلى 90 %، وأعلن الإتحاد الأوروبي أن انخفاض الاستهلاك في 2019 سيصل إلى 80%.

وحظرت أيضا استراليا وفرنسا استخدام الأكياس وأخرهم شيلي التي تعد أول دولة في أمريكا اللاتينية تحظر الأكياس البلاستيكية بالكامل من محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبيرة بعد انتهاء الفترة التجريبية في أغسطس من العام الماضي.