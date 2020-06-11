الجزائر توضح أنها هي من طلبت ترحيل القنصل المغربي

ذكرت الجزائر، اليوم الخميس، أن عودة القنصل العام المغربي في مدينة وهران احرضان بوطاهر إلى بلاده، جاء بطلب منها وليس بمبادرة من الحكومة المغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان له إن "الجزائر تعاملت وفقا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها دوليا في قضية الانزلاق الخطير الذي أقدم عليه القنصل العام المغربي".

وأضاف "الجزائر خاطبت الطرف المغربي بلغة مناسبة لا تحتمل تأويلا آخر غير إنهاء مهام قنصل المغرب وعودته إلى بلاده".

كان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة صرح لوكالة المغربي العربي للأنباء، إن قضية ترحيل القنصل المغربي بوهران غربي الجزائر "مبادرة صرفة من الطرف المغربي".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية محند أوسعيد بلعيد أمس الأول الثلاثاء أن القنصل المغربي في مدينة وهران غادر البلاد بعدما تسبب بأزمة دبلوماسية بين البلدين، وأنه اتضح أنه "ضابط في المخابرات المغربية".

ووصف القنصل احرضان بوطاهر، في تجمع لرعايا من المغرب أمام قنصلية بلادهم بمدينة وهران، الجزائر بـ "الدولة العدوة".