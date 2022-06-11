تركيا: تحييد 3 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد ثلاثة "إرهابيين" من تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) بشمال العراق، في إطار عملية "المخلب-القفل".

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إنه "تم تحييد الإرهابيين الثلاثة في منطقة عملية /المخلب- القفل/ المستمرة بنجاح شمالي العراق،" بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وبذلك يرتفع عدد "الإرهابيين" الذين تم تحييدهم في إطار العملية إلى 220.

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب - القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كيه كيه" الإرهابي في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وبحسب الأناضول، جاءت العملية ردا على هجمات حزب العمال الكردستاني ضد أهداف تركية.

وبحسب بيانات تركية، قتل "بي كيه كيه"حوالي 40 ألفا من المدنيين والعسكريين في تركيا، خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ قرابة أربعة عقود.