عثرت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، على الجثتين المتبقيتين من أصل 7 جثث كانت تبحث عنهم في موقع تحطم طائرة مروحية فُقدت الخميس الماضي، في منطقة جبلية غير مأهولة بين إقليم توسكانا ومنطقة إميليا رومانيا، وعلى متنها 4 أتراك ولبنانيان، إضافة إلى قائدها إيطالي الجنسية.

وذكرت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية أنّه عثر رجال الإنقاذ على الجثتين المتبقيتين، وأنه لا يوجد ناجون من ركاب المروحية السبعة، وهم طيار من فينيتو وستة ركاب، أربعة من الجنسية التركية وإثنان لبنانيان، كانا في رحلة عمل في إيطاليا".

وتمت الرحلة في ظروف جوية قاسية، حيث اختفت المروحية من شاشة الرادار في جبال أبينين بالقرب من مودينا وإيميليان أبينيني.

وذكرت صحيفة "إيل ريستو ديل كارلينو" في وقت سابق من اليوم أن رجال الإنقاذ عثروا على جثث خمسة قتلى. ولم يتم الإبلاغ عن ناجين من الحادث.

وقالت صحيفة "لا جازيتا دي مودينا" المحلية، إنّ نجل أحد الركاب تلقى مقطع فيديو مدته 20 ثانية يوثق تحليق الطائرة وسط رياح شديدة وأمطار.

يذكر أن رجال الإطفاء الإيطاليين وخدمة الإنقاذ في جبال الألب أكدوا أن عمليات البحث بدأت يوم الخميس، بعد اختفاء المروحية الخاصة من شاشات الرادار.