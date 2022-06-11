 جمال علام يلمح لرحيل إيهاب جلال: ندرس السير الذاتية لمدربين أجانب - بوابة الشروق
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جمال علام يلمح لرحيل إيهاب جلال: ندرس السير الذاتية لمدربين أجانب

محمد جلال
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 10:15 م | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 10:21 م

لمح جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، برحيل ايهاب جلال، مدرب منتخب مصر، بعدما خاض جولتين فقط في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وترددت أنباء عن توجيه الشكر لايهاب جلال بعد الخسارة التي تعرض لها منتخبنا أمام إثيوبيا في تصفيات كاس الأمم.

وقال جمال علام في تصريحات تلفزيونية: «تم تكليف حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي قيادة منتخب مصر».

وأضاف: «كنا سنعلن ذلك الأمر الخميس المقبل بسبب لقاء كوريا الجنوبية».

وأكمل: «كيف تعاقدنا مع ايهاب جلال؟ كنا في اجتماع مجلس الإدارة وفوجئنا بأن كيروش لن يبقى معنا». وأتم: «تعاقدنا مع مدرب مصري بسبب عدم وجود دولارات».


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