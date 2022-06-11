ضبط محامي بتهمة قتل زوجته بسكين داخل مسكنهما في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، من ضبط محامي بعد تخلصه من زوجته طعنا باستخدام سكين داخل مسكنهما بقرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه، بعد نشوب مشاجرة بينهما وسدد لها عدة طعنات نافذة وجرح ذبحي بالرقبة.



وتلقى اللواء سيد سلطان مدير امن الدقهلية، أخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة نبروة من أهالي قرية كفر الجنينة بقيام شخص بقتل زوجته.



وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على سيدة مذبوحة وبها عدة طعنات، وبسؤال الأهالي اتهموا الزوج "أ.س"، محامي، بقيامه بالتخلص من زوجته بعد سماع مشاجرة بينهما.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت قوة من ضباط وحدة المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما.



وأكد شهود الأهالي، أن المتهم اعتاد على تناول العقاقير المخدرة وكثير الخلافات مع الزوجته.



جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى نبروه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.