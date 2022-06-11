استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 11 يونيو 2022، بسوق العبور للجملة.



وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:



استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3 إلى 6.5 جنيه.

واستقرت سعر البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

وتراوحت أسعار البصل بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 2 إلى 3.75 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 5.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي البلدي عند 3 إلى 4.5 جنيه.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2 إلى 4.25 جنيه.

وسجل سعر العنب البناتي ما يتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

استقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.

واستقرت أسعار الخوخ البلدي العريشي لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

استقر سعر البطيخ ليتراوح (6– 8 كيلو) بين 21 إلى 28 جنيها.