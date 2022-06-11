استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 11 يونيو 2022، بسوق العبور للجملة.
وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3 إلى 6.5 جنيه.
واستقرت سعر البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
وتراوحت أسعار البصل بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.
واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 2 إلى 3.75 جنيه.
واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 5.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.
واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الحامي البلدي عند 3 إلى 4.5 جنيه.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.
واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.
استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2 إلى 4.25 جنيه.
وسجل سعر العنب البناتي ما يتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.
استقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 12 جنيها.
واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.
واستقرت أسعار الخوخ البلدي العريشي لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
استقر سعر البطيخ ليتراوح (6– 8 كيلو) بين 21 إلى 28 جنيها.