النمسا تسجل 5319 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

سجلت النمسا 5319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و316 ألفا و453، والوفيات إلى 19 ألفا و963.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 18 مليونا و385 ألفا و814 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.