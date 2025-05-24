أعلنت السلطات المحلية في منطقة الألب البحرية الفرنسية، السبت، عن انقطاع كبير للكهرباء في أجزاء من المنطقة، بما في ذلك مدينة كان، حيث يقام مهرجان «كان» السينمائي.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن شركة «RTE» المسئولة عن تشغيل الكهرباء في فرنسا، قولها إنها تعمل على استعادة التيار.

من جانبها، ذكرت إذاعة «فرانس إنفو»، أن 160 ألف أسرة تأثرت بانقطاع الكهرباء.

وذكرت أن إشارات المرور معطلة منذ الساعة العاشرة صباحًا في مدينة كان الفرنسية، ما أدى إلى اختناقات مرورية في الشوارع.

وقالت الإذاعة إن مهرجان «كان»، الذي ينطلق حفل ختامه مساء اليوم، سيعتمد على 3 مولدات للكهرباء، تجنبًا لحدوث أي مشكلات.

وشهر الماضي، انقطعت الكهرباء عن ملايين الأشخاص في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا بعد انقطاع كبير للتيار الكهربائي.

وأرجع رئيس الوزراء الإسباني وقتها، هذا الانقطاع إلى «خلل في شبكة الكهرباء الأوروبية».

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في اضطرابات هائلة، مما أدى إلى توقف الطائرات عن العمل وإجبار المستشفيات على تعليق عملياتها الروتينية.

واضطرت خدمات الطوارئ وعمال السكك الحديدية في إسبانيا إلى المساعدة في إجلاء نحو 35 ألف شخص من أكثر من 100 قطار؛ توقف على القضبان عند انقطاع الكهرباء.