روسيا: القوات الأوكرانية تستعد لشن هجمات جديدة في مقاطعة زابوروجيه

قال رئيس حركة (نحن مع روسيا) فلاديمير روجوف، إن القوات الأوكرانية تستعد لشن هجمات جديدة في مقاطعة زابوروجيه، وتقوم بنقل مركبات مدرعة على طول خط التماس في اتجاه أوريخوف.

وأضاف روجوف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن المسلحين الأوكرانيين يستعدون لشن هجمات جديدة في اتجاه زابوروجيه ومحاولاتهم آخذة في الازدياد، حيث قاموا في المساء بنقل المركبات المدرعة والمدفعية بشكل مكثف مستخدمين حاجز دخان في منطقة أوريخوف، لتغطية عملية النقل.

وأكد أن الوضع في المواقع وعلى طول الخط الأمامي لا يزال تحت السيطرة، مبينا أنه خلال اليوم كانت هناك عدة هجمات "بطيئة" من قبل القوات الأوكرانية - حيث قامت قوات المشاة بمحاولات دون استخدام المعدات، مشددا على أن القوات المسلحة الروسية دمرت العدو جزئيا أثناء التصدي له، فيما انسحب المهاجمون الباقون إلى مواقعهم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن سابقا عن بدء أوكرانيا تنفيذ هجومها المضاد، مشيرا إلى أن المهام التي حددتها كييف لم يتم تحقيقها في أي من مناطق القتال.



