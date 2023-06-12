قال عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الذي سمّاه حزبه مرشحا لخوض انتخابات الرئاسة، إن مشهد الانتخابات سيكون جديا، واصفا نفسه بأنه لا يقبل أن يكون ظلا للمشهد اليساسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الأحد، أن قرار حزب الوفد قرر خوض انتخابات الرئاسة انطلاقا من قناعة الحزب أنه يرى نفسه يستحق المنافسة على مقعد رئاسة الجمهورية.

وتحدث عن الرئيس السيسي قائلا: «طلبت في أكثر من مناسبة وطنية تعديل الدستور ليُوضع اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي بجانب محمد علي وسعد زغلول ومصطفى النحاس لأنه يستحق نظرا لموقفه المنقذ لمصر في ثورة 30 يونيو».

وأشار إلى أنّه يرى الرئيس السيسي في مرتبة الزعماء التاريخيين مثل سعد زغلول، مؤكدا أنّ الحزب لديه رؤية اقتصادية، وستكون دعايته الانتخابية هي الأمل في الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أنّ الحزب لديه مآخذ على السياسات الاقتصادية التي يتم إتباعها في الوقت الحالي، لكنه لم يوضح طبيعة هذه المآخذ.