العمل: 941 مركز تدريب سجل على منظومة برنامج مهني 2030

أعلنت وزارة العمل، تسجيل 941 مركز تدريب مهني خاص، بياناتها على منظومة برنامج "مهني 2030"، وأن المراكز التي حصلت على تراخيص دائمة بلغ عددها حتى الآن 22 مركزا، وأن اللجنة المختصة بمتابعة هذا الملف عينت 103 مراكز، للتأكد من الشروط المطلوبة للترخيص.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن قبل يوم 5 يوليو 2024 المقبل سيتم تسليم 39 مركزا خاصا، برخص دائمة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع مهني 2030، الذي أطلقه وزير العمل، بداية العام الجاري، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتنمية مهارات وتدريب مليون متدرب كل عام على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال متابعة وزير العمل حسن شحاتة، اليوم، لأحدث تطورات "المشروع"، في اجتماع بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، والمشرف العام على الإدارة المركزية للتدريب المهني ومشروع مهني 2030.

ويذكر أن وزير العمل أطلق منتصف يناير الماضي "مشروع مهني 2030"، بالشراكة مع القطاع الخاص، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي.