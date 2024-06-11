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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض: نقيم رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

وكالات
نشر في: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 10:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 10:48 م

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق البيت الأبيض على تسليم حركة حماس ردها الرسمي على المقترح الإسرائيلي بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار.
وقال البيت الأبيض: "علمنا بتسليم حماس ردها إلى قطر ومصر ونحن نقوم بتقييمه"، مؤكدا أنه "من المفيد أننا حصلنا على رد حماس على المقترح ونتحفظ على التعليق بشأنه لحين مراجعته".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت مصادر لقناة "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، الرد الذي سلمته حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي.
وأضافت المصادر خلال تصريحاتها للقناة أن الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف إطلاق النار، شملت الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيه الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.
وأعلنت مصر وقطر عن تسلّمهما، اليوم الثلاثاء، رداً من حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأمريكي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

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