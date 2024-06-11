رئيس جامعة جنوب الوادي يترأس لجنة اختيار القيادات الجامعية

ترأس الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر الجامعة بقنا بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حماد مصطفى الاستاذ بكلية الحقوق جامعة اسيوط.

وأشار عكاوي، إلى أن اللجنة استمعت للخطط التطويرية من المتقدمين لمنصب أمين عام الجامعة، ومديري عموم (الادارة الهندسية، ونظم المعلومات والتحول الرقمى والتخطيط الاستراتيجي، والحسابات والموازنة)،

وأضاف أن اختيار القيادات الإدارية بالجامعة يتم وفقاً لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة، والقدرة علي الابتكار و تحقيق الإصلاح الإداري الذي تسير فيه جامعة جنوب الوادي.



