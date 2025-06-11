تلفزيون سوريا: توغل قوة من الجيش الإسرائيلي في ريف القنيطرة

توغلت قوّة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قرية القحطانية بريف القنيطرة في سوريا، اليوم الأربعاء، وانتشرت بين المنازل والشوارع بالتزامن مع إطلاق النار في الهواء، وسط تصاعد التوترات في المنطقة الحدودية.

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن "جنود الاحتلال وجّهوا عبر مكبرات الصوت نداءات لسكان القرية تطالبهم بالتزام منازلهم وعدم الخروج منها".

وأشار تلفزيون سوريا إلى تصاعد "اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا بشكل ملحوظ عقب سقوط نظام الأسد، إذ شنّت قواته مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، تزامناً مع عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية".





