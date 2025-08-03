النيابة تحقق مع «شاكر محظور دلوقتي» ومدير أعماله: حيازة سلاح ومخدرات ومقاطع تخدش الحياء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، التحقيق مع البلوجر محمد شاكر، المعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور دلوقتي"، ومدير أعماله، على خلفية اتهامهما بحيازة سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة، وبث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام وتسيء إلى القيم والمبادئ الأسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسلمت النيابة العامة الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، والتي تضمنت سلاحًا ناريًا غير مرخص وكمية من مخدري "الحشيش" و"الأيس"، ومن المقرر فض تلك الأحراز خلال جلسة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "شاكر محظور" عقب ورود عدة بلاغات ضده تتهمه بنشر مقاطع مرئية على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مادية.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترف "شاكر" بقيامه بإنتاج ونشر المحتوى محل البلاغات بهدف تحقيق الانتشار والربح المادي.