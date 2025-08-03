صحة غزة: ارتفاع ضحايا لقمة العيش إلى 1487 شهيدا وأكثر من 10 آلاف إصابة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأحد، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 119 شهيدًا و866 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 60 ألفًا و839 شهيدًا، و149 ألفًا و588 إصابة.

وأفادت بإضافة عدد 290 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، ممن اكتملت بياناتهم واعتمدت من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة وحتى اليوم، بلغت 9350 شهيدًا و37 ألفًا و547 إصابة.

وأوضحت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضحايا المساعدات بلغ 65 شهيدًا و511 إصابة.

وأعلنت ارتفاع إجمالي ضحايا «لقمة العيش» ممن وصلوا المستشفيات إلى 1487 شهيدًا، وأكثر من 10 آلاف و578 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.