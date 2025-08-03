قال النائب في البرلمان الإيطالي أنجيلو بونيلي، إن الموقف الأوروبي تجاه ما يحدث في غزة لا يشهد تغييرًا ملموسًا، لافتًا إلى استمرار التعاون العسكري بين إيطاليا وإسرائيل رغم الجهود المبذولة لوقفه.

وأوضح بونيلي، خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن البرلمان الإيطالي قدم طلباً لوقف التعاون العسكري مع إسرائيل، إلا أن الطلب لم يحظَ بالموافقة، بسبب إصرار المسئولين على ضرورة الحوار.

وأوضح أن رد المسئولين غير المقبول في ظل استمرار قتل الشعب الفلسطيني، قائلًا إن «مجزرة غزة تُظهر إمعان إسرائيل في سياسة الإبادة».

وأضاف: «ما نراه في غزة اليوم هو سياسة تجويع وإبادة جماعية لشعب لا يجد مستشفيات أو طعام، وهذا أمر مروع»، مؤكداً أن الأزمة في الشرق الأوسط لا يمكن حلها عبر الحوار فقط، في ظل استمرار العنف والدمار.

ولفت نائب البرلمان الإيطالي إلى أن ما تشهده فلسطين هو مأساة إنسانية حقيقية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.