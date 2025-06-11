لأول مرة منذ استئناف الحرب الإسرائيلية، تمكنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، من إجلاء أكثر من 30 طفلًا مريضًا ومصابًا من قطاع غزة إلى مستشفيات في الأردن وإيطاليا لتلقي العلاج المناسب.

وكان من المقرر سفر عدد آخر من الأطفال المصابين اليوم، إلا أن رحلتهم تأجلت إلى مدة أسبوعين أو حتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك فيما أفادت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، باستشهاد 35 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة، وأكدت أن معظمهم استشهدوا خلال انتظارهم الحصول على مساعدات وسط القطاع، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 25 فلسطينيا من منتظري المساعدات استشهدوا بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم جنوبي مدينة غزة وسط القطاع، في جريمة جديدة بحق الساعين للحصول على ما يسد رمقهم داخل ما يُسمى مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية.

وفي تطور آخر، أفاد مدير مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل بدير البلح.

وكانت مصادر فلسطينية أفادت نقلا عن مستشفى العودة، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 90 آخرين، فجر اليوم الأربعاء، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعات للنازحين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية على شارع صلاح الدين، وسط قطاع غزة.