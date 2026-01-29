الجيش اللبناني يتسلم دفعة أولى من هبة قطرية تشمل آليات عسكرية

تسلّم الجيش اللبناني، الخميس، الدفعة الأولى من هبة مقدمة من دولة قطر، تشمل عددًا من الآليات العسكرية.

جرت مراسم التسليم خلال حفل أقيم في اللواء اللوجستي – كفرشيما، وفق بيان للجيش.

وحضر حفل تسلم الدفعة الأولى من الهبة، التي قدمت عبر صندوق قطر للتنمية، السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والسفير الأمريكي ميشال عيسى، ونائب رئيس أركان الجيش اللبناني للتجهيز العميد الركن أمين القاعي، ممثلًا لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من الضباط.

وخلال الحفل، قال العميد الركن أمين القاعي، إن "هذه الهبة تأتي استكمالًا لسلسلة من المساعدات القيّمة التي قدّمتها السلطات القطرية، سعيًا منها إلى تلبية قسم من حاجات الجيش، ودعم جهوده في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره".

من جهة أخرى، أكد السفير القطري التزام بلاده "بالوقوف إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدَين، ودعمها للجيش".

وشدد على دور الجيش المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار، متعهدا باستمرار المبادرات القطرية مستقبلًا.

وفي ختام الحفل، سلّم القاعي، رسالة شكر باسم قائد الجيش اللبناني إلى السفير القطري.

من جهتها، قالت صحيفة "المدن" اللبنانية إن الدفعة الأولى من الهبة القطرية ضمت 37 آلية من أصل 162، بهدف تعزيز قدرات الجيش اللوجستية وتمكينه من أداء مهامه الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية.

والاثنين الماضي، أعلنت قطر، تقديم حزمة مساعدات إلى لبنان، تشمل 40 مليون دولار لقطاع الكهرباء و360 مليون دولار لمشاريع اقتصادية.

جاء ذلك في كلمة لوزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، في العاصمة بيروت.

وقال الخليفي إن دعم الدوحة للجيش اللبناني "شمل المساهمة في رواتب العسكريين على مدى 4 سنوات، وتوفير المحروقات لثلاث سنوات، إضافة إلى توريد 162 آلية عسكرية لتعزيز قدرات الجيش".