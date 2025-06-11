إسرائيل تصادر 800 دونم من الأراضي الفلسطينية وسط الضفة الغربية

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أعلنت إسرائيل، الأربعاء، عن مصادرة 800 دونم من الأراضي الفلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة بقرار من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لغرض التوسع الاستيطاني.

وتقع الأراضي المصادرة شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت القناة 7 الإسرائيلية المحسوبة على المستوطنين: "أعلن رسميا الأربعاء، عن نحو 800 دونم كأراضي دولة ضمن منطقة ملاخي هشالوم وهي بلدة (مستوطنة) ناشئة تقع ضمن مجلس بنيامين الإقليمي" وهو مجلس استيطاني وسط الضفة الغربية.

وأضافت: "يأتي هذا الإعلان في إطار مبادرة حكومية أوسع لدعم وتوسيع البلدات (المستوطنات) اليهودية في يهودا والسامرة (التسمية العبرية للضفة الغربية)".

وأشارت القناة إلى أن القرار صدر عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وقالت: "وفقا لمسؤولين حكوميين (إسرائيليين)، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التواصل الجغرافي بين البلدات (المستوطنات)، وتعزيز الأمن، ودعم سياسة الحكومة البلدية من خلال إنشاء مجتمعات جديدة على الأرض".

وقبل إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين قال وزير المالية الإسرائيلي الثلاثاء، إنه سيرد على القرار بالاستيطان.

وأضاف في منشور على منصة اكس: "نحن عازمون على مواصلة البناء" أي الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتؤكد أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه دون جدوى.

وتقول حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المتخصصة برصد الاستيطان إن هناك 156 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ويقطنها أكثر من 736 ألف مستوطن.​​​​​​​